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İstanbul’da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak 2’si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul ve Şırnak’ta yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.
İstanbul’da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak 2’si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul ve Şırnak’ta yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.
Asayiş 14.09.2021, 14:36
İstanbul’da icradan satılan daireleri tanıdıkları vasıtasıyla piyasa değerinin altında almak vaadinde bulunarak 2’si papaz 4 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul ve Şırnak’ta yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalandı.