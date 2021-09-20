İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıldır örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hemşire Z.Y., Aile Sağlığı Merkezinde kayıt dışı Covid-19 aşısı yaptırırken yaka

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıldır örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hemşire Z.Y., Aile Sağlığı Merkezinde kayıt dışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı. Ağustos ayında Z.Y.’ye kayıt dışı aşı yapan İ.Ş. adlı sağlık merkezi çalışanı da gözaltına alındı.