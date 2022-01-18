İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyon: Aranan 10 şüphelinin 6’sı yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan aralarında eski askeri okul öğrencisi, mühendis, ihraç ve aktif öğretmenlerin de olduğu 10 şüpheliden 6’sının gözaltına alındığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen 9 ayrı soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinin faaliyetlerine karşı geniş çaplı çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında kapatılan askeri okullardaki eski öğrenci, mühendis, daha önce kamudan ihraç edilmiş öğretmen ve hala aktif olarak görev yapan öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için yapılan baskınlarda 6 zanlının gözaltına alındığı belirtildi. Yakalananlardan birinin Milli Savunma Bakanlığında görevliyken örgüt üyeliğinden ihraç edilmiş mühendis, ikisi askeri öğrenci, 2’sinin öğretmen ve birinin de özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Polis, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.