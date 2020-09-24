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İstanbul’da eşzamanlı FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var.
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Asayiş 24.09.2020, 04:43
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İstanbul’da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu tespit edilen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Ümraniye, Namık Kemal mahallesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması olan ByLock kullandığı tespit edilen E. D. Gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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