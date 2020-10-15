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İstanbul’da dev korsan kitap operasyonu
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE FATİH VE KADIKÖY’DEKİ 15 ADRESE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL OLAN BİNLERCE 'KORSAN KİTAP' ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 15.10.2020, 18:06
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih ve Kadıköy’deki 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce ’korsan kitap’ ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Kadıköy ve Fatih’te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce ’korsan kitap’ ele geçirildi. Ele geçirilen korsan kitapların üniversite ders kitapları olduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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