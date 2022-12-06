İstanbul’da cephanelik gibi eve operasyon kamerada

Fatih Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından çok sayıda silahın ele geçirildiği o operasyon anları kameralara yansıdı. Evde bir poşet dolusu uyuşturucunun da ele geçirildiği aramalarda, silah yapımında kullanılan çok sayıda da alet bulunmuştu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Seyyid Ömer Mahallesi’nde bir evde silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, çevrende bir süre fiziki takip yapmıştı. Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan Fatih Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.30 sıralarında eve baskın düzenlenmişti. Baskında evde bulunan B.O. ve E.H.D. etkisiz hale getirilmesinin ardından polis ekipleri arama yapmıştı.

Cephanelik gibi evden çok sayıda silah ve uyuşturucu çıkmıştı

Yapılan aramalarda kutuların içerisine düzenli şekilde konulmuş ve ambalajlanmış toplamda 34 adet tabanca ve 34 adet şarjör ele geçirilmişti. Devam eden aramalarda evin çeşitli yerlerinde kutular içerisinde 31 adet gövde üzerinde namlu tabanca, 34 adet tabanca sürgü takımı, 34 adet tabanca namlusu, 5 adet fişek, 33 adet tabanca mil ve fişek yatağı mekanizması, 33 adet tabanca kovan atma çıkarıcı ve çok sayıda silah imalatında kullanılan aletler ile 50 gram marihuana diye tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 8 bin 120 lira ele geçirilmişti.

Suç makinesi şahıslardan biri tutuklanmıştı

Aramaların ardından gözaltına alınan iki şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında “Tehdit”, “Kasten Yaralama” ve “Yağma” gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden B.O., adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, E.H.D. ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “silah ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Operasyon anı kamerada

Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı. Cephanelik gibi evde yapılan aramalar görüntülere yansıdı. Görüntülerde evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan aletlerin bulunduğu anlar kameraya yansıyor.