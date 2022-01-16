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İstanbul’da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kapkaç dehşeti

Kağıthane’de bebek arabasındaki 3 yaşında çocuğuyla sokakta yürüyen 4 aylık hamile kadın, kapkaça uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, 15 bin lira değerindeki telefonu çalınan kadın, hamile halde kapkaççıların peşinden koştu. Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, toplamda 9 ayrı suça karışan 2 şahsı, yüzlerce saatlik görüntü izleyerek suçüstü yakaladı. Toplamda 71 adet suç kayıtları olan, 36 ayrı suçtan aranan ve 1.5 yıl kesilmiş hapis cezası olan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 16.01.2022, 09:02
İstanbul’da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kapkaç dehşeti

Kağıthane’de bebek arabasındaki 3 yaşında çocuğuyla sokakta yürüyen 4 aylık hamile kadın, kapkaça uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, 15 bin lira değerindeki telefonu çalınan kadın, hamile halde kapkaççıların peşinden koştu. Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, toplamda 9 ayrı suça karışan 2 şahsı, yüzlerce saatlik görüntü izleyerek suçüstü yakaladı. Toplamda 71 adet suç kayıtları olan, 36 ayrı suçtan aranan ve 1.5 yıl kesilmiş hapis cezası olan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan Ceren Yiğit, bebek arabasına koyduğu 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evinden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Genç kadın oturduğu sitenin sokağında bir süre gittikten sonra arkasından plakasız motosikletle gelen kasklı iki şahıs geldi.

Hamile ve bebekli kadına dehşeti yaşattılar

Şahıslardan biri motosikletten inerek genç kadının 15 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından kapkaççı motosiklete atlayarak kaçarken, genç kadın ise hamile halde bebek arabasıyla birlikte kapkaççıların peşinden koştu. Sitenin güvenlik görevlisi ve bahçıvanın da arkasından bağırdığı şahıslar hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kadının şok yaşadığı olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Akü ve oto hırsızlığına da karıştıkları belirlendi

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri, şahısların kasklı olduğu için yüzlerinin görünmediğini ve motosikletin de plakasının olamadığını belirledi. Bunun üzerine çalışmalara devam eden Sadabad Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, şahısların kaçış güzergahındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyerek günlerce çalışma yapan Kağıthane polisi, kapkaççıların izini Eyüpsultan’a kadar sürdü.

Kağıthane polisi günlerce izleyerek suçüstü yakaladı

Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahısların Eyüpsultan ilçesinde akü satışı yapan bir işyerine girdilerini ve çok sayıda otodan çaldıkları aküleri buraya taşıdıklarını tespit etti. Buradan çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahısların Nurtepe Mahallesi’nde ise Şenay Demir isimli kadının cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda şahısların kapkaç olayını bir önceki olayla benzer şekilde gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine Kağıthane polisi, şahısların aküleri sattığı işyerinde önlem alarak beklemeye başladı. Şahıslar çaldığı çok sayıda aküyü iş yerine taşıdıkları esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aramaları yapılan şahısların üstünden ikinci kapkaç olayında çaldıkları cep telefonu bulundu.

71 suç kayıtlı suç makineleri tutuklandı

Şahısların otolardan çaldığı 11 adet aküye, kapkaç olaylarında kullandıkları motosiklete ve yine çaldıkları bir otomobile polis ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre A.’nın (20) 34 ayrı suçtan aranmasının, 1.5 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu ve 54 suçtan kaydı bulunduğu, suç ortağı Murat K.’nın (17) ise 2 ayrı suçtan arandığı ve 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve toplamda 9 olaya karışan Emre A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine, Murat K. ise Maltepe Cezaevine teslim edildi.

“Hamileydim başka bir şey de olabilirdi”

Olayla ilgili konuşan mağdur Ceren Yiğit, “Bebek arabasıyla geliyordum, çocuğum elimdeydi. Tam bu noktada arkadan gelen kişi cep telefonunu cebimden çekti. Arkadan da biri geliyormuş, herhalde planlı takip edildim, telefonumu çaldılar. Baya arkasından koştum ama hamile olduğum için çok fazla koşamadım. 4 aylık hamileyim, böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Telefonu da yeni almıştım, telefon önemli değil ama hamileydim, sonuçta başka bir şey de olabilirdi. Yanımda da bebek arasın 3 yaşında bebeğim vardı. Arabayı bırakabilirdim ve o düşebilirdi” dedi.

“Çığlık attı, çığlığın ardından da ağladı”

Olayı gören bir vatandaş ise, “Güvenlik arkadaşımla içeride oturuyordum. 2 tane genç çocuk, cemevinin oradan gelince kendi kendime bunlar bayana bir şey mi yapacak acaba dedim ve dışarıya çıktım. Bayan da çocuğuyla 50 metre ileri gidince, gelip bayanın elinden telefonunu çekti ve kaçtı. Benden peşlerinden ‘polis’ diye bağırdım ama elimizden bir şey gelmedi. Kadın bizim kardeşimiz ve kadıncağız hamileydi. Kendisi çığlık attı, çığlığın ardından da ağladı. Kadın düşmedi ama kendinden geçti” ifadelerini kullandı.

Polis her şeyi sahiplerine teslim etti

Öte yandan şahısların çaldığı aküler, motosiklet, otomobil ve cep telefonları Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Eşyalarını ve araçlarını teslim alan vatandaşlar, Kağıthane polisine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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