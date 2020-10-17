İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 şüpheli gözaltında
İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE NARGİLE TÜTÜNÜ KAÇAKÇILIĞI YAPILDIĞI BELİRLENEN 145 ADRESE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 52 ŞÜPHELİ YAKALANDI. İSTANBUL EMNİYETİ KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KAÇAK VE SAHTE NARGİLE TÜTÜNÜ İMALATHANELERİNE YÖNELİK BU SABAH YENİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ. YAPILAN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE 145 ADRESE 69 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. OPERASYONLARDA SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİLİP PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEN YÜKLÜ MİKTARDA KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ. ÖTE YANDAN ÜMRANİYE AŞAĞI DUDULLU MAHALLESİ ÇAMLICA SOKAK’TA YAPILAN BASKINDA MÜSTAKİL EVİ KAÇAK TÜTÜN İMALATHANESİNE ÇEVİREN 1 ŞÜPHELİ, ADRESTE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. OPERASYON DÜZENLENEN ADRESLER ARASINDA BAŞAKŞEHİR VE ESENYURT İLÇELERİ DE BULUNURKEN POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.
İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 145 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte nargile tütünü imalathanelerine yönelik bu sabah yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde 145 adrese 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda sağlıksız koşullarda üretilip piyasaya sürüldüğü tespit edilen yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Öte yandan Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Çamlıca Sokak’ta yapılan baskında müstakil evi kaçak tütün imalathanesine çeviren 1 şüpheli, adreste yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adresler arasında Başakşehir ve Esenyurt ilçeleri de bulunurken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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