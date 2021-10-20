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İstanbul Mali Şube Ekipleri tarafından, Kartal’da bulunan Yediemin Otoparkına operasyon düzenlendi. İcralık araç ihalesine fesat karıştıran otopark çetesi çökertilirken 10 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Mali Şube Ekipleri tarafından, Kartal’da bulunan Yediemin Otoparkına operasyon düzenlendi. İcralık araç ihalesine fesat karıştıran otopark çetesi çökertilirken 10 kişi de gözaltına alındı.
Asayiş 20.10.2021, 12:01
İstanbul Mali Şube Ekipleri tarafından, Kartal’da bulunan Yediemin Otoparkına operasyon düzenlendi. İcralık araç ihalesine fesat karıştıran otopark çetesi çökertilirken 10 kişi de gözaltına alındı.