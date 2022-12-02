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Kütahya İl Tarım Müdürlüğü personeli Tekirdağ’ da Uygulamalı Çiftçi Okulları istişare toplantısına katıldı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Asayiş 02.12.2022, 12:40
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.