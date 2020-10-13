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İstanbul'da sahte alkol nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi
İstanbul'da sahte alkol nedeniyle toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Asayiş 13.10.2020, 12:28
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Kent genelinde sahte alkolden 7 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte alkol satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.
İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi
İzmir İl Emniyet Müdürü: 18 kişi hayatını kaybetti
İzmir’de sahte içki tüketmeleri nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini 20’den fazla kişinin de tedavisine devam edildiğini söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, durumu kritik olan hastalar olduğunu ve hala hastanelere başvuran vatandaşların da olduğunu söyledi.
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