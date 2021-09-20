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İçişleri Bakanlığı: "Dijitalleşen özel güvenlik işlemleri sayesinde 154 milyon 704 bin lira vatandaşın cebinde kaldı"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 20.09.2021, 09:41