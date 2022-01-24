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İstanbul – Ankara arasında her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı!
Karayolları Genel Müdürlüğü: "İstanbul – Ankara arasında her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılmış olup, Ankara yönünde çalışmalar devam etmektedir."
Asayiş 24.01.2022, 10:24 24.01.2022, 10:40
Karayolları Genel Müdürlüğü:"İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılmış olup, Ankara yönünde çalışmalar devam etmektedir."