İsrailli yerleşimciler polis korumasında Mescid-i Aksa’ya girdi

Aralarında aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben Gvir’in bulunduğu 135’ten fazla İsrailli yerleşimci, İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Kudüs’te bulunan El Aksa Camii yerleşkesine girdi. Filistinlilerin girişine ise kısıtlama getirildi.

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre 135’ten fazla İsrailli fanatik yerleşimci, gruplar halinde İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Kudüs’te bulunan El Aksa Camii yerleşkesine girdi. Aralarında İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben Gvir’in de bulunduğu grup, Fas Kapısı’ndan giriş yaparak içeride fotoğraf çektirdi ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa’ya girişine kısıtlamalar getirdiği, kapılardaki güvenlik güçlerinin arttırıldığı ifade edildi.