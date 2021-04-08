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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 4 yaralı

İsrail güçlerinin, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği hava saldırısında Esad rejimine bağlı 4 asker yaralandı.

Asayiş 08.04.2021, 10:47
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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 4 yaralı

İsrail güçlerinin, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği hava saldırısında Esad rejimine bağlı 4 asker yaralandı.

İsrail, gece saatlerinde kontrolündeki Golan Tepeleri’nden Suriye’nin başkenti Şam’a füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 rejim askerinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarına göre, bölgede büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından art arda küçük patlamalar oldu. Suriye resmi haber ajansı, İsrail tarafından atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail’in İran müttefikine ait mühimmat deposunu hedef aldığını kaydetti.
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