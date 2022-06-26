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İsrail’de sanayi tesisinde yangın

İsrail’in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Asayiş 26.06.2022, 10:04
İsrail’de sanayi tesisinde yangın

İsrail’in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İsrail’in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiği ve yangının çevredeki evlere ulaşmaması için ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, itfaiye ekiplerinin çevredeki evlerde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sanayi tesisinde meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangında alevlerin tesisteki binaları sardığı görüldü.

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