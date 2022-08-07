İsrail ve Filistin arasında ateşkes başladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 3 gündür devam ederken, İsrail ve Filistin arasında Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasındaki ateşkes yerel saatle 23.30'da başladı. Ateşkes öncesi Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket saldırıları yapılırken, İsrail'de Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürdü.

Gazze Şeridi'nde can kaybı 44'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybının 43'e yükseldiği aktarılarak, hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 360 kişinin yaralandığını aktardı.