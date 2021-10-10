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İsrail güçlerinden Kudüs’teki mezarların tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale: 2 yaralı

İsrail güçlerinin, Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın yakınlarındaki Yusufiye Mezarlığı’ndaki Müslüman mezarlarının tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 10.10.2021, 21:20
İsrail güçlerinden Kudüs’teki mezarların tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale: 2 yaralı

İsrail güçlerinin, Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın yakınlarındaki Yusufiye Mezarlığı’ndaki Müslüman mezarlarının tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın yakınlarındaki Yusufiye Mezarlığı’nda bazı Müslüman mezarlarının yıkılmasını protesto etti. Mezarlığın önünde toplanan Filistinliler, mezarlıkta İsrail belediyesine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaların derhal durdurulmasını talep etti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri ise Filistinlilere ses bombası ile müdahale etti. Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs’teki Yusufiye mezarlığının çevresinde toplanan Filistinlilere müdahale etmesi sonucu biri ambulans görevlisi olmak üzere 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail makamlarının, Kudüs’teki Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı’nı yıkarak yerine park yapmayı planladığı ifade edildi.

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