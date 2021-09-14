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İsrail güçleri okula göz yaşartıcı gaz attı: Öğrenciler panikle kaçtı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli öğrencilerin gittiği ilkokul ve anaokuluna göz yaşartıcı gaz attı.

Asayiş 14.09.2021, 15:17
İsrail güçleri okula göz yaşartıcı gaz attı: Öğrenciler panikle kaçtı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli öğrencilerin gittiği ilkokul ve anaokuluna göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyine baskın düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin düzenlediği baskında 8’den fazla okul ve anaokuluna göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdığını aktardı. Baskın sırasında öğrenciler büyük panik yaşarken, çok sayıda öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi. Bir öğrencinin başından yaralandığı ve El Halil Devlet Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

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