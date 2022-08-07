İsrail Gazze Şeridi’nde bir evi hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki bir evi vurması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. İsrail’in "Şafak Vakti" operasyonu ismini verdiği saldırılardaki toplam can kaybı sayısı 31’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını 3’ncü gününde de sürdürüyor. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan İsrail, Jabalya kentinde bulunan Abu Jasser ailesine ait evi vurdu. Savaş uçaklarının bombaladığı evde 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda sivil savunma ekibi, yaralı 8 kişiyi ambulanslarla Al-Shifa Hastanesine sevk etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, 3 gündür devam eden İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarında 6’sı çocuk, 4’ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi de yaralandı.

"Operasyon gerektiği sürece devam edecek"

İsrail Başbakanı Yair Lapid sivillerin de hedef alındığı saldırılar hakkında, "Operasyon gerektiği sürece devam edecek" demiş, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Güvenlik Ajansı (Shin Bet) ve güvenlik güçleri, barışı yeniden sağlayıp, çocuklara yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar İslami Cihat Örgütü’ne karşı savaşmayı sürdürecek" açıklamasında bulunmuştu.