İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hanuka için Harem-i İbrahim Camisi’ne geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yahudilerin Işık Bayramı’nı (Hanuka) kutlamak için Harem-i İbrahim Camisi’ne geldi. İsrail güçleri, Herzog’u protesto eden Filistinlilere saldırdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’ne gelerek, Yahudilerin Işık Bayramı’nı (Hanuka) kutladı. Herzog, camide Hanuka’nın başlangıcı anlamına gelen şamdanı yakarken, Herzog’a Yahudi yerleşimciler ve bazı meclis üyeleri eşlik etti.

İsrail güçleri ise, öğle namazının ardından Herzog’un camiye gelmesini protesto eden Filistinlilere saldırdı. Çıkan olaylarda, en az 1 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin ise darp edildiği aktarıldı.

Filistinli yetkililer dün yaptığı açıklamada, Herzog’un planladığı ziyareti bir provokasyon ve Harem-i İbrahim Camisi’nin kutsallığının açıkça ihlali olarak nitelendirmiş, söz konusu provokasyonun ardından yaşanacak şiddet olaylarından ise İsrail’in sorumlu olacağını belirtmişti.