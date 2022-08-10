İsrail askerleri, Filistinli genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin’in El Halil kentinde Filistinli bir genci yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde taş atan Filistinli gençlere gerçek mermiyle karşılık verirken, bir genci ise yerde sürükleyerek gözaltına aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli gencin ayak ve kollarından tutarak yerde sürükledikleri görüldü.

İsrail güçleri, dün de işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirmiş, bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmalar patlak vermişti. Baskında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 40 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir genç de bulunuyor.