İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail güçlerinin Batı Şeria’da bulunan Nablus’ta açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde bir Filistinliye yakın mesafeden ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, encin Nablus’un güneyindeki Osrin köyünden 22 yaşındaki Ammar Mefleh olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’na (KAN) göre İsrail askerleri, iki askeri bıçakladığı iddia edilen bir Filistinliye ateş açtı. Olayda iki İsrail askeri de hafif yaralandı.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüde ise bir İsrail askerinin kendisinden kaçmaya çalışan bir Filistinli ile tartıştığı ve ardından askerin Filistinli gence yakın mesafeden ateş ettiği görüldü.