Son Dakika
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Isparta’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Isparta’da 2 patenli gencin, kamyonete tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 11.10.2021, 16:12
Isparta’da 2 patenli gencin, kamyonete tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Patenli gençler, Karaağaç Mahallesi meydanlığında bir kamyonete tutunarak trafiğe aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde caddede ilerledi. Kask takmayan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gençlerin tehlikeli yolculuğu şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmeden sona erdi.