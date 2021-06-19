Isparta’da köpeğe tuğla ile saldırdılar

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından tuğla ile saldırıya uğrayıp işkence edilen köpeğin dişlerinde kırıklar yüzünde ise kan izleri ve yaralar tespit edildi.

İddialara göre, olay, Yalvaç ilçesi Kızılca mahallesinde bir evin bahçesinde kalan sahipli köpeğe kimliği belirsiz kişiler tarafından tuğla ile saldırıya uğradı. Acımasız bir şekilde köpeğe zarar veren saldırganlar köpeğin dişlerinde kırıklar yüzünde ise yara izleri bıraktı. Köpeğin sahibi yetkililere seslenerek bu caniliği yapan kişi ya da kişilerin en kısa sürede bulunmasını istedi. Öte yandan olay yerine gelen belediye ekipleri yaralı köpeğin tedavisini yaparak sahibine geri teslim etti.