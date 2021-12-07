Isparta’da 2 çocuklu çiftin evi göle döndü

Isparta’ya bağlı Hisar Mahallesi’nde yoğun yağış sebebiyle zemin katta yaşayan 2 çocuklu Hakan ve Kübra K. çiftinin evini su bastı, evdeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Isparta Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta’da bugün yaşanan yoğun yağış sebebiyle, zemin katta oturan 2 çocuklu çiftin evini lağımla karışık yağmur suyu bastı. Ev ve çiftin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Sabah uyandıkları anda evin göl olduğunu gören çift neye uğradığını şaşırdı.

Su basması üzerine Hakan ve Kübra çiftinin olaya tanık olan komşusu, "Düzenli çalışamadıkları için eşya alamadılar, biz komşusu olarak yardım ettik şu an evi çok kötü su bastı, 2 tane bebeği var biri 2 yaşında biri 1 buçuk aylık, çok kötü durumdalar. Küçük oğlu 1 haftadır yoğun bakımda hastanede yatıyor. Sabah evleri göl olmuş bir şekilde uyandılar. Evde oturulmayacak durumda, destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Olay yerine gelen sosyal yardımlaşma ve polis ekiplerinin gerekli incelemeleri yapmasının ardından vidanjör yardımıyla biriken su dışarı çıkarıldı, evin ve eşyaların büyük kısmının kullanılamaz durumda olduğu bildirildi.