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Isparta’da 102 şahıs yakalandı

Isparta’da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 102 kişi yakalandı.

Asayiş 12.10.2021, 15:31
Isparta’da 102 şahıs yakalandı

Isparta’da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 102 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 01.09.2021 ile 30.09.2021 tarihleri arasında, kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik bir çalışma yaptı. Denetimlerde cezaevi firarisi olarak aranan 2, hapis cezasıyla aranan 72, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 19, adli para cezasına yönelik aranan 9 olmak üzere toplam 102 şahıs yakalandı. 74 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 9 şahsa adli para cezası tedbiri uygulanırken, 19 şahsın ise ilgili mahkemelerce ifadesi alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Vatandaşların her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırmaları bizlere güç katacaktır” açıklamasında bulundu.

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