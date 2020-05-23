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İspanya’da korona kısıtlamalarına “araçlı” protesto

İSPANYA’DA AŞIRI SAĞ PARTİSİ VOX’UN DESTEKÇİLERİ ÜLKEDE UYGULANAN KISITLAMALARI ARAÇLARI İLE KONVOY OLUŞTURARAK PROTESTO ETTİ

İspanya’da korona kısıtlamalarına “araçlı” protesto

İSPANYA’DA AŞIRI SAĞ PARTİSİ VOX’UN DESTEKÇİLERİ ÜLKEDE UYGULANAN KISITLAMALARI ARAÇLARI İLE KONVOY OLUŞTURARAK PROTESTO ETTİ

23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:26
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İspanya’da korona kısıtlamalarına “araçlı” protesto

İspanya’da halk korona virüs kısıtlamalarını araçları ile konvoy oluşturarak protesto etti.

İspanya’da aşırı sağ partisi Vox’un destekçileri ülkede uygulanan kısıtlamaları araçları ile konvoy oluşturarak protesto etti. Protestoya binlerce kişi araçları ve İspanya bayrakları ile katıldı. Protestocular, hükümetin korona virüs salgınına karşı izlediği yolun yetersiz ve eksik olduğunu ifade ettiler. Vox Partisi, destekçilerini sosyal mesafe kurallarını çiğnemeden araçları ile protestoya katılması çağrısında bulunurken, konvoylar halinde şehirlerde gezdiler. Protestocular, Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrısında bulundu.

Vox Partisi Lideri Santiago Abascal, protestolara otobüs ile katılırken, otobüsten halka seslendi. Abascal, “Vatandaşlarımı işsiz bırakan ve terk eden hükümete karşı ses çıkarma zamanı” ifadelerini kullanırken, “İstifa istediğiniz hükümet tarafından duyulsun dedi”

Öte yandan İspanya’da korona virüs salgını nedeni ile 14 Mart’ta ilan edilen olağan üstü hal 5. kez uzatılarak, 7 Haziran tarihine kadar uygulanmasına karar verildi. Ülkede 6 yaş üzerindeki herkese sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İspanya’da toplam korona virüs vaka sayısı 233 bin 37’ye, hayatını kaybedenler ise 27 bin 940’a yükseldi. İspanya, dünyada korona virüs salgınında en fazla etkilenen dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

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