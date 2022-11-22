İşkur genel müdürlüğünde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağlayan 21, işkur personeli, 17 şirket/firma yetkilis

İşkur genel müdürlüğünde çalışan ve ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağlayan 21, işkur personeli, 17 şirket/firma yetkilisi, 13 sahte kursiyer, 7’si usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden olmak üzere 58 kişinin evinde arama yapıldı. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.