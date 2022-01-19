İşçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Kırıkkale’de özel bir şirkete ait rafineri işçilerini taşıyan midibüs, karşı şeride geçerek tren yolu üzerindeki 5 metre yükseklikten devrildi. Kazada yaralanan 15 kişiden 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait rafineri işçilerini taşıyan Metehan A. idaresindeki 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kaldırım üzerindeki çitleri de yıkarak 5 metre yükseklikte tren yolunun olduğu alana devrildi. Kaza neticesinde midibüs de büyük çaptı hasar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüsü Metehan A. (24) ile yolculardan Yasin F. (29), İbrahim A. (60), Yusuf K. (29), Burak B. (32), Hasan T. (42), Mehmet B. (32), Bağdur T. (29), Hüseyin İ. (37), Yiğit S. (23), Ali B. (25), Tülay Ö. (43), Yaşar K. (27), Yunus Emre B. (25) ve Malik Ö. (48) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Hasan T’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Midibüs, vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.