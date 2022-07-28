İş yeri önünde oturan husumetlisini defalarca bıçakladı

Malatya’da iş yerinin önünde otururken, husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı. Kameraların anbean kaydettiği olay sonrası kaçan zanlı ise olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, 14.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kitap Sokak içerisindeki işyerinin önünde bankta oturan B.B.’nin yanına gelen husumetlisi H.G. (20), yanında getirdiği bıçakla B.B.’ye saldırdı. B.B. peş peşe aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, H.G. kaçarak bölgeden uzaklaştı. Kameraların anbean kaydettiği olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan ekipler H.G.’yi ikametine yakın bir bölgede kovalamaca sonrası olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.