İran’ın Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda can kaybı 13’e yükseldi

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun düzenlediği saldırılarda can kaybının 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiğini açıklayarak, İran’ın saldırılarda 70’ten fazla balistik füze ve İHA kullandığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ), İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi’ne (PAK) ait karargahlarına düzenlediği saldırılardaki can kaybının aralarında hamile 1 kadın olmak üzere 13’e, yaralı sayısının ise 58’e yükseldiği aktarıldı.

Saldırıların 4 aşamalı olduğunu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda 70’ten fazla balistik Fatih füzesi ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi. Açıklamada, çocuk kreşi, okul, sağlık ocakları, hastane, düğün salonları gibi kamu yerlerin yanı sıra yerleşim alanlarının vurulduğu belirtildi.