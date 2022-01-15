İran’da meydana gelen deprem Yüksekova’da da hissedildi

İran’ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Van, Başkale, Hakkari ve Yüksekova’da da hissedildi.

Türkiye sınırındaki İran’ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yüksekova’da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem akşam saat 16.03’de, İran’ın Salmas kentinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari, Yüksekova, Van ve Başkale’de de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

(EKİP-ŞAK-