İran’da Mahsa Amini için başlayan gösteriler 5’inci gününde devam ediyor

İran’da 13 Eylül Salı günü ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar 5’inci gününde de devam ediyor.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran’da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden oldu. İran’ın Kürdistan eyaletinin Saqqız ve Senendeç şehirlerinde başlayan gösterilerin ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde başlayan protestolar 5’inci gününde de devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, emniyet güçlerinin göstericilere müdahale ettiği ve polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görülürken, göstericilerin ise çöp kutularını ateşe verdiği ve devlet binalarında asılı olan Ayetullah Humeyni ve Ayetullah Hamaney’e ait posterlerin indirildiği görüldü. İran’da dün gece de devam eden protestolarda halk zorunlu başörtüsü ve ahlak polisliği uygulamalarına karşı tepki göstererek, "Diktatöre ölüm" , "Hamaney’e ölüm" ve "Ahlak polisliğine hayır" yazılı pankartlarla rejim karşıtı sloganlar attı.

Protestolarda en az 5 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde devam eden protestolar da emniyet güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zarei Kusha yaptığı açıklamada ölümlerin şüpheli olduğunu söyleyerek, protestolarda onlarca kişinin yaralandığını ve en az üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Amini’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kamera kaydı görüntülerinde ise Amini’nin karakol merkezinde aniden fenalaştığı ve yere düştüğü görüldü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin talimatıyla, polis denetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünün incelenmesi için soruşturma başlatıldı. Olayın açıklığa kavuşturulması için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.