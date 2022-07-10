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İran’da hastanede yangın çıktı

İran’ın başkenti Tahran’da bir hastanede yangın çıktı.

Asayiş 10.07.2022, 19:08
İran’da hastanede yangın çıktı

İran’ın başkenti Tahran’da bir hastanede yangın çıktı.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Resul Ekrem Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, içeride mahsur kalan hastalar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Yangın hastanenin ilk katında çıktı. Ne yazık ki, üst katlarda bulunan hastaların dumandan etkilendiği bilgisi var ve hastanenin üst katında bulunan hastaların çoğu mahsur kalmış durumda" dedi.

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını söyleyen Halidi, "İtfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışıyor. Ayrıca olay yerine 10 ambulans sevk edildi ve hastanenin etrafında bulunan tüm tıp merkezleri de hazır şekilde bekletiliyor" ifadelerini kullandı.

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