İran’da dans eden çifte toplam 21 yıl hapis cezası verildi

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Azadi Kulesi önünde dans ettikleri videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan genç çift, toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansında (HRANA) yer alan haberde, İran’ın başkenti Tahran’daki Azadi Kulesi önünde dans ettikleri anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan genç çifte hapis cezası verildiği belirtildi. Tahran Devrim Mahkemesi, sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçiye sahip olan 20 yaşındaki Astiyazh Haghighi ve 21 yaşındaki Amir Mohammad Ahmadi’ye 10’ar yıl 6’şar ay olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezası verdi.

"Yolsuzluğu ve fuhşu teşvik etmek" ile "ulusal güvenliği bozmak amacıyla bir araya gelmek" suçlarından hapis cezası alan Haghighi ve Ahmadi’ye ayrıca 2’şer yıl sosyal medya kullanma ve yurt dışına çıkma yasağı da getirildi.

HRANA, Astiyazh Haghighi ve Amir Mohammad Ahmadi’ye mahkeme süreci boyunca avukat tutma hakkı verilmediğini ve kefalet ile serbest bırakılmalarına yönelik yapılan başvuruların da reddedildiğini aktardı.

İran’da zorunlu başörtüsü yasası gereği kadınların dışarıya başörtüsüz bir şekilde çıkmaları ve kamusal alanlarda dans etmeleri yasak kabul ediliyor.