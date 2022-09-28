Irak’ta Yeşil Bölge yakınlarında iş makinalı protesto

Irak’ta meclisin 2 ay aradan sonra yaptığı ilk oturumu sırasında patlak veren protestolarda, göstericiler iş makinası ile Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü üzerinde kurulan beton barikatları yıkmaya çalıştı.

Irak’ta yaklaşık 2 aydır toplanamayan meclis bugün ilk oturumunu gerçekleştirirken, başkent Bağdat’ta erken saatlerden itibaren meclisin de yer aldığı Yeşil Bölge’ye çıkan tüm yol ve köprülerde güvenlik önemleri alındı. Güvenlik önlemlerine rağmen yüzlerce kişi Tahrir Meydanı’nda toplanarak meclis oturumunu protesto etti. Göstericilerden bazıları ise polisle çatıştı. Göstericiler, Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü üzerinde kurulan beton barikatları iş makinası ile yıkmaya çalışırken, polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 122’si güvenlik gücü, 11’i protestocu olmak üzere toplam 133 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak’taki siyasi gerilim

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr’ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.