Irak’ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG’li grup yakalandı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Güvenlik Konseyi, Duhok kentinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/YPG’ye bağlı 4 kişilik grubun yakalandığını açıkladı.

Irak’ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG’ye bağlı grup yakalandı. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Duhok kentinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü üyesi 4 kişinin, IKBY peşmerge güçleri, hükümet binaları ve bir barajı hedef alan roketli saldırı planladığı ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütü üyelerinin saldırılarda kullanmayı planladığı 9 adet Katyuşa roketinin ve fırlatma rampalarının ele geçirildiğini belirtilerek, söz konusu grubun Kürdistan Demokrat Partisi binası, devlet kurumları, elektrik santrali, Duhok Barajı ve halka açık yerlerin hedeflerinde olduğu aktarıldı.