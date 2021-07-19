Irak’ta İmam Ali Askeri Hava Üssü’nde yangın

Irak’ın Zikar kentinde yer alan İmam Ali Askeri Hava Üssü’ndeki lojmanlarda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinin Zikar kentinde yer alan İmam Ali Askeri Hava Üssü’nde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi. Yerel basın tarafından yayınlanan haberlerde, İmam Ali Üssü’nde yer alan lojmanlarda çıkan yangının, Irak Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen kontrol altına alındığı kaydedildi. Maddi hasara yol açan yangında can kaybı olmadığı belirtilirken, yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Irak’ta son haftalarda hava sıcaklığında yaşanan aşırı yükselişle birlikte yangınlarda artış tespit edilmişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ise Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Müsenna Askeri Havalimanı’nda da yangın çıkmıştı.