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Irak’ta çocuklarını öldüren anne “Kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanacak

IRAK’TA ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN ANNE, “KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA YARGILANACAK

Asayiş 22.10.2020, 13:37
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Irak’ta çocuklarını öldüren anne “Kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanacak

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz günlerde 2 çocuğunu nehre atarak ölmelerine neden kadının “Kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanacağı duyuruldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçtiğimiz günlerde kocasından ayrılan bir kadının 2 çocuğunu Dicle nehrine atarak ölümüne neden olan anne ile ilgili resmi açıklama Irak İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı. Iraklılar tarafından sert tepkiyle karşılanan ve ülkeyi ayağa kaldıran olaya ilgili açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı, kadının “Kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

Çocuklarının ölümüne neden olan anne Nesrin’in Irak yasası uyarınca ağır bir şekilde cezalandırılacağı belirtilirken son dönemde buna benzer olayların Irak’ta arttığına dikkat çekildi.

Bağdat’ta geçtiğimiz günlerde kocasından boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden bir kadın 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu Dicle nehrine atarak ölmelerine neden olmuştu. Talihsiz çocukların cesetleri saatler sonra nehirden çıkarılırken olay ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.

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