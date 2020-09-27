banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi

İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

KAHRAMANMARAŞ POLİSİ TARAFINDAN BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA İPLİK BALYALARI ARASINA SAKLANMIŞ 30 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 27.09.2020, 17:30
2
İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekipler, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda seyir halindeki 27 plakalı tıra Aksu Köprüsü girişinde operasyon düzenledi. Kilit bir uygulama ile durdurulan tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına gizlenmiş büyük koliler halinde değişik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Hatayspor 3 7
4. Erzurumspor 3 6
5. Galatasaray 2 6
6. Göztepe 3 5
7. Beşiktaş 3 4
8. Sivasspor 3 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Konyaspor 2 4
12. Trabzonspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Ankaragücü 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Akhisar Bld.Spor 3 4
7. Bandırmaspor 3 4
8. Giresunspor 3 4
9. Tuzlaspor 2 4
10. Balıkesirspor 3 3
11. Bursaspor 3 3
12. Altınordu 2 3
13. Ankaraspor 3 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. Man City 1 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Wolverhampton 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Levante 2 3
11. Cádiz 2 3
12. Osasuna 3 3
13. Athletic Bilbao 2 3
14. Huesca 3 2
15. Eibar 3 1
16. Deportivo Alaves 3 1
17. Real Valladolid 2 1
18. Barcelona 0 0
19. Sevilla 0 0
20. Elche 1 0