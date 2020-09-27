İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı
KAHRAMANMARAŞ POLİSİ TARAFINDAN BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA İPLİK BALYALARI ARASINA SAKLANMIŞ 30 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekipler, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda seyir halindeki 27 plakalı tıra Aksu Köprüsü girişinde operasyon düzenledi. Kilit bir uygulama ile durdurulan tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına gizlenmiş büyük koliler halinde değişik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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