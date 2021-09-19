banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

Antalya’da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araç alt geçidi üstündeki demir korkuluklara tutunup intihar teşebbüsünde bulundu. Bir yakını tarafından ikna edilen şahıs, polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi, polisin sigara teklifine de, ‘ayıp olmasın’ dedi.

Asayiş 19.09.2021, 21:40
İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

Antalya’da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araç alt geçidi üstündeki demir korkuluklara tutunup intihar teşebbüsünde bulundu. Bir yakını tarafından ikna edilen şahıs, polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi, polisin sigara teklifine de, ‘ayıp olmasın’ dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 1 nolu Şarampol alt geçidi üstünde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Caner Ö.’nün (41) alt geçidin üstündeki demir korkuluklara tutunduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Ö.’nün bulunduğu yerin tehlikeli olması sebebiyle polis ekipleri araç trafiğini durdurdu. Bir süre polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen Caner Ö., olay yerine gelen bir yakını tarafından ikna edildi. Ekipler, şahsın ikna edilmesinin ardından araç trafiğini tekrar açtı.

Nezaketi polisi şaşırttı

Bir süre yol kenarında sakinleştirilen Caner Ö., ekip otosuna bindirileceği sırada polis memurlarını meşgul ettiği için özür diledi. Sigara içtiği sırada yine bir polis memurunun, ‘karakolda içersin, arkadaşlar sana sigara verirler’ teklifine de, ‘ayıp olmasın adamlara’ cevabını verdi.

Caner Ö., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0