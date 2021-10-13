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İnşaattan demir çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Aksaray’da bir inşaattan demirleri kerpeten ile keserek çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken polis ekiplerince çaldığı demirlerle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 13.10.2021, 20:28
İnşaattan demir çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Aksaray’da bir inşaattan demirleri kerpeten ile keserek çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken polis ekiplerince çaldığı demirlerle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde beton çalışması yapılan inşaatın temelinde kolon kalıbı için getirilen demirleri yanında bulundurduğu kerpeten ile kesen T.Ö. (19) çuvala doldurduğu demirlerle kaçmak istedi. Hırsızlık şüphelisini devriye gezen polis ekipleri fark etti. İnşaatın çevresini saran ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi demir dolu çuvalla kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) şüphelinin daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı, hırsızlık suçundan cezaevine girip çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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