İnşaatta kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde, inşaat halindeki bir binada kumar oynayan 15 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malaklar Mahallesinde inşaat halindeki 1 bina içerisinde para karşılığı kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kumar oynayan 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Binada yapılan aramada bir miktar para, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz ele geçirildi.

Kumar oynayan 15 kişiye 18 bin 375 lira, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 kişiye ise adli işlem yapıldı.