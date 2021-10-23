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İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Samsun’da bir binanın dış cephe tadilat işinde çalışan işçi 3. kattaki iskeleden 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 23.10.2021, 16:06
İnşaat işçisi 3. kattan 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü

Samsun’da bir binanın dış cephe tadilat işinde çalışan işçi 3. kattaki iskeleden 2.kattaki iskeleye düşerek ölümden döndü. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın dış cephe tadilatı işinde çalışan işçilerden Fikri Doğan (35) 3.katttaki iskeleden 2.kattaki iskeleden düşerek yaralandı. Ölümden dönen Fikri Doğan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fikri Doğan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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