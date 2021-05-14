banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Bitcoin'i bırakan Elon Musk'ın yeni hedefi ne?
Bitcoin'i bırakan Elon Musk'ın yeni hedefi ne?
Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı
Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

İnşaat boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta oyun oynarken inşaat boşluğuna düşen çocuk itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Asayiş 14.05.2021, 09:39
İnşaat boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta oyun oynarken inşaat boşluğuna düşen çocuk itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Evinin etrafında oyun oynayan çocuk bir anda dengesini kaybederek bir inşaatın yanındaki dar bir boşluğa düşerek sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen çocuğu yoğun çabalar sonrası kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
21°
açık