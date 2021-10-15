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"Hukuk fakültesi bitirip savcı oldum" diye ailesini kandıran genç sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı
İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Asayiş 15.10.2021, 17:17
İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.