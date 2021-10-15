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İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Asayiş 15.10.2021, 17:17
İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere’de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

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