İncir ağacından düşen emekli itfaiye memuru hayatını kaybetti

Samsun’da incir ağacından düşen emekli itfaiye memuru tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk basası emekli itfaiye memuru Mahmut Kaynar (56), evinin önündeki kendisine ait bahçede incir toplamak için ağaca çıktı. Çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan Mahmut Kaynar önce Terme Devlet hastanesine kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaynar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.