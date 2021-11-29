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İmranlı Belediye Başkanı Açıl geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı
Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Durumunun ağır olduğu belirtildi.
Asayiş 29.11.2021, 13:31
Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi. Durumunun ağır olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.