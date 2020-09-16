İkiye bölünmüş yakıt deposunda 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi
VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARACIN YAPILAN DETAYLI ARAMASINDA, İKİYE BÖLÜNMÜŞ YAKIT DEPOSUNDA TOPLAM 310 KİLO 880 GRAM LİKİT EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
Van’ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın yapılan detaylı aramasında, ikiye bölünmüş yakıt deposunda toplam 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine 16 plaka sayılı çekicinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan 16 plaka sayılı çekicide narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; 1.75x70x65 ebadındaki yakıt deposunun iç kısmını ikiye bölmek suretiyle oluşturulan zulada toplam 310 kilo 880 gram likit eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
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